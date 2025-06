Finestrini delle auto rotti e rissa in piena notte in strada, la malamovida colpisce Arcore

Una notte decisamente da dimenticare, quella appena trascorsa (tra venerdì 20 e sabato 21 giugno) , per due zone residenziali di Arcore che hanno dovuto fare i conti, da un lato, con finestrini delle auto rotte e, dall'altro, con l'ennesima rissa scoppiata in strada in piena notte.

Più che un resoconto sembra un vero bollettino di guerra anche se gli episodi potrebbero non essere direttamente collegati.

Finestrini delle auto in frantumi in via Manzoni

Pesante il bilancio delle automobili danneggiate nella centralissima via Manzoni. Quello di stamattina, sabato 21 giugno, è stato un risveglio amaro per molti proprietari di auto che avevano parcheggiato il loro mezzo lungo la strada. Infatti ignoti hanno pensato bene di divertirsi mandando in frantumi i finestrini anteriori o posteriori di sette autovetture.

Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine anche grazie all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza sparse sul territorio che potrebbero dare indicazioni sui colpevoli.

L'ennesima rissa notturna sulle strade della frazione La Cà

Il bilancio di una nottata davvero difficile non è affatto terminato. Infatti verso le due di stanotte, in via della Repubblica, nel cuore della frazione La Cà, si sono fronteggiate due bande di ragazzini, alcuni di essi minorenni. Molti di loro, visibilmente alticci, se le sono date di santa ragione e ad avere la peggio è stato un 16enne che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vimercate con lividi su tutto il corpo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri. Purtroppo non è la prima volta che i cittadini della frazione sono costretti a sopportare urla e schiamazzi tra bande. Tutto questo in piena notte.

Forze dell'ordine in azione per risalire ai colpevoli

Secondo una prima ricostruzione le due bande si sarebbero affrontate a colpi di calci, pugni e, addirittura, lanci di pietre. Ad avere la peggio il 16enne che è stato prima colpito con un sasso e successivamente preso a calci quando era a terra. Prima dell'arrivo dei carabinieri, gli aggressori sono scappati via facendo perdere le proprie tracce. Ora toccherà ai carabinieri risalire ai colpevoli utilizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ubicate non solo in frazione ma anche nei vari locali che si trovano nelle vicinanze.

La rabbia dei residenti

Nel frattempo monta la rabbia tra i residenti.