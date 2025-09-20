Finisce con la betoniera negli scavi della Metrotranvia, grave un operaio

E' successo in via Platone, dove è in corso il cantiere per la realizzazione della nuova linea tranviaria.

Alla guida di una betoniera, per motivi ancora da chiarire, è finito in uno scavo del cantiere per la realizzazione della Metrotranvia a Seregno. Grave un operaio di 47 anni.

Finisce con la betoniera negli scavi della Metrotranvia

E’ successo nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre 2025, intorno alle 10.30, in via Platone, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria interurbana che collegherà Milano a Seregno. In base a quanto appreso, un operaio alla guida di una betoniera sarebbe accidentalmente finito in uno scavo aperto, profondo circa 2/3 metri.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ambulanza e Ats

Non appena i colleghi si sono accorti di quanto accaduto hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno, gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco (con Aps e carro fiamma da Seregno) un’ambulanza di Avis Meda, allertata in codice rosso, un’automedica e gli operatori di Ats Brianza. I pompieri hanno recuperato il conducente del mezzo utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali), per poi affidarlo alle cure del personale sanitario.

L’operaio è stato portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza

Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Terminate le operazioni di soccorso, si è provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.