Finisce con la sua auto nel sottopasso ferroviario della stazione

Automobile finisce la sua corsa... nel sottopasso ferroviario della stazione di Cesano Maderno. Si, avete capito bene.

Alla guida del mezzo, una "Polo", secondo una prima ricostruzione dell'episodio, c'era una giovane 22enne residente in città. Il mezzo sarebbe entrato contromano in via Santo Stefano e, dopo aver percorso tutta la via, si sarebbe infilato nel sottopasso della stazione travolgendo paletti e danneggiando gradini.

"Parcheggio" avvolto nel mistero

E' avvolto nel completo mistero il ritrovamento avvenuto stamattina, domenica 12 marzo 2023, attorno alle 7.30 effettuato dai carabinieri nel sottopasso della stazione ferroviaria di Cesano Maderno. Si tratta di una "Polo" che ha letteralmente terminato la sua corsa nel corsello del sottopasso ferroviario dopo aver percorso tutta la rampa di scale.

Sul posto, dicevamo, è intervenuto prontamente un carroattrezzi che ha legato l'auto con una fune ed è riuscito ad estrarla facendola uscire dalla rampa di scale. Oltre ai carabinieri anche il primo cittadino Gianpiero Bocca è stato prontamente informato dell'accaduto.

La rabbia del primo cittadino

"Consiglio a questo cesanese di procurarsi un buon avvocato - ha sottolineato con rabbia il sindaco Bocca - Spero che si renda conto della gravità di quello che ha fatto e provveda a ripristinare i danni e a scusarsi pubblicamente dell'accaduto. Se non lo farà, stia certo che ci vedremo in Tribunale".

Le foto