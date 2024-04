Intervento di soccorso in codice rosso ieri, martedì 2 aprile, intorno all'ora di pranzo a Limbiate. Gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Giotto intorno alle 12.40 a seguito di un incidente stradale.

Finisce con l'auto contro il guardrail, soccorso un 63enne

Ad avere necessità di cure mediche sul posto è stato un uomo di 63 anni che, secondo una prima ricostruzione e per motivi ancora da chiarire con esattezza, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro il guardrail all'altezza del civico 2 di via Giotto.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto, come detto, l'ambulanza e l'automedica oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Desio. Le condizioni del 63enne, inizialmente apparse preoccupanti, dopo le cure sul posto sono state fortunatamente valutate meno critiche e l'uomo è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese in codice giallo.

Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro.