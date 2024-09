Finisce con l'auto contro il ponteggio, apprensione a Lentate

Perde il controllo dell’auto e finisce addosso al ponteggio, che poi è stato rimosso. Attimi di apprensione domenica 8 settembre 2024 verso le 16.30 a Lentate sul Seveso, in via Aureggi, in corrispondenza del civico 6, dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

Finisce con l'auto contro il ponteggio

Per motivi ancora da chiarire il conducente di una Seat Arona è andato a impattare contro l’impalcatura del cantiere. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco, oltre a diversi lentatesi preoccupati per il ponteggio, in condizioni precarie dopo l’impatto.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Rimossa l'impalcatura e riaperta la strada

Alla fine, per ragioni di sicurezza, si è deciso di rimuovere completamente l’impalcatura e la strada, chiusa dalle 17.30, è stata riaperta intorno alle 22.30. In via Aureggi sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile, che hanno provveduto a rimuovere le bande colorate di limitazione dell’accesso.