Un brutto spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per la 71enne che ieri, domenica 12 maggio, poco prima di mezzogiorno, è rimasta coinvolta in un incidente a Giussano.

Finisce con l'auto contro un albero: soccorsa una anziana a Giussano

In base a quanto ricostruto fino a questo momento la donna viaggiava in auto su via Catalani quando all'altezza del civico 18, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito contro un albero a lato carreggiata.

Sul posto per soccorrere la 71enne sono intervenuti i volontari della Croce bianca besanese, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, impegnati anche nelle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada e i Carabinieri della compagnia di Seregno.

La donna, una volta valutate le sue condizioni mediche, fortunatamente giudicate non critiche, è stata caricata sull'autolettiga e trasportata in ospedale a Carate Brianza in codice verde.