Sirene di notte

L'incidente è avvenuto a Lentate intorno a mezzanotte e mezza.

Ambulanza a Lentate nella notte per un incidente avvenuto in via Cavour: soccorso un 30enne, fortunatamente poi risultato illeso.

Finisce con l'auto contro un ostacolo: 30enne soccorso

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza era quasi mezzanotte e mezza quando il mezzo guidato dall'uomo è finito, per cause ancora da chiarire, contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa Locale e i Carabinieri della compagnia di Seregno, impegnati nei rilievi di rito. Il 30enne, subito assistito dal personale sanitario,. è risultato per fortuna illeso e non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere.

Caduta da bici a Muggiò

Intorno alle 23.20 invece i volontari della Croce bianca di Biassono sono intervenuti a Muggiò per prestare soccorso ad un 21enne caduto dalla bicicletta. L'incidente è avvenuto in piazza don Minzoni. In questo caso il giovane, una volta ricevute le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale a Cinisello in codice verde.