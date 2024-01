Finisce con l'auto nel fosso, 80enne in ospedale. E' successo stamattina, mercoledì, a Varedo: il pensionato è stato tirato fuori dall'abitacolo da Vigili del fuoco e sanitari

Finisce con l'auto nel fosso

Nell'immettersi sulla Saronno-Monza ha tamponato un camion ed è finito con l'auto nel fosso a bordo strada. Momenti di paura verso le 12 di oggi, mercoledì, per un 80enne residente a Bovisio Masciago: dalle ricostruzioni della Forze dell'ordine, l'utilitaria del pensionato dopo aver percorso via Ponchielli di Varedo ha svoltato a destra in direzione di Monza, quindi è finita contro un camion che la precedeva e poi fuori strada, nel fosso.

I soccorsi intervenuti

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto sono intervenuti ambulanza, auto medica, Polizia Locale di Varedo. C'erano pure i Vigili del fuoco che insieme ai sanitari hanno estratto il pensionato dall'abitacolo della vettura. Dopo le prime cure sul posto, l'anziano è stato accompagnato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio. La Polizia Locale sta attendendo l'esito degli accertamenti sul tasso alcolemico al quale è stato sottoposto l'80enne.