Finisce contro auto posteggiate e poi si ribalta

Nottata agitata a Giussano dove un motocarro prima si è scontrato contro delle auto posteggiate e poi si è ribaltato

Contro le auto parcheggiate

L'allarme è scattato intorno alle 22.15 in via Garibaldi a Giussano. Qui un motocarro, per cause in fase di accertamento, prima si è scontrato contro delle auto posteggiate a lato della carreggiata, poi si è ribaltato. Sul posto, in codice giallo, è arrivata un'ambulanza, ma fortunatamente le condizioni del conducente, che è uscito da solo dal mezzo, non sono risultate gravi. Sul posto anche l'autopompa dal Distaccamento permanente dì Seregno e il carro fiamma da Seregno Volontari dei Vigili del Fuoco per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza.