L'incidente

Lo scontro è avvenuto lungo la strada che collega Bellusco e Sulbiate, sul posto ambulanza e agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est

Attimi di grande paura nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, sulla Sp210, la strada che collega Bellusco a Sulbiate.

Finisce contro il bus in sorpasso, paura per una ciclista 77enne

Una manciata di minuti prima delle 10, una donna di 77 anni di Sulbiate, stava percorrendo la strada in bicicletta. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine intervenute, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che, appena passato il confine di Sulbiate entrando in Bellusco, un autobus che procedeva nella stessa direzione della donna, l’avrebbe sorpassata. Durante il sorpasso la donna avrebbe però perso il controllo della bici, scontrandosi così contro il bus.

Ad avere la peggio è stata ovviamente la donna. Le condizioni della 77enne sono parse sin dal primo momento molto gravi, tant’è che la chiamata alla centrale unica dell’Emergenza Urgenza, ha portato sul posto un’ambulanza ed un’automedica in codice rosso, oltre che gli agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est.

Il trasferimento al San Gerardo

Immediatamente il personale medico si è preso carico della donna prestando le prime cure. La donna, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata successivamente in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono proseguiti poi i lavori dei ghisa belluschesi che hanno rilevato il sinistro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica che ha portato allo scontro tra la bici e l'autobus.