Due incidenti nel giro di mezz'ora ieri sera tra Nova Milanese e Monza. Il primo è avvenuto in via per Cinisello, il secondo in via Mameli.

Finisce contro un ostacolo con la macchina: ferito un 65enne

In particolare l'incidente di Nova Milanese è avvenuto poco dopo le 23 in via per Cinisello. Dove, per ragioni ancora da chiarire, un mezzo è finito contro un ostacolo. Sul posto si sono subito portati i volontari della Croce rossa di Cinisello e i Carabinieri della compagnia di Desio. Il 65enne, rimasto ferito, è stato trasportato al San Gerardo in codice giallo.

Incidente a Monza

Nell'incidente avvenuto in via Mameli a Monza pochi minuti prima di mezzanotte sono rimaste coinvolte, in base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, due autovetture. A seguito del sinistro è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, un 22enne soccorso dalla Croce rossa locale e poi trasportato in ospedale in codice verde.