Finisce contro un palo: positivo all’alcoltest

Ha tirato dritto a un posto di controllo dei Carabinieri a Bovisio Masciago ma è finito contro un palo della luce. Il conducente, un 19enne residente in città, è risultato positivo all'alcoltest. Il ragazzo, alla guida di un'utilitaria, è stato fermato questa notte, tra giovedì 19 e venerdì 20 agosto, ad un posto di controllo sulla Nazionale dei Giovi.

Denuncia e patente ritirata

Nonostante la paletta alzata dei militari per intimare l'alt alla vettura, il 19enne ha tirato dritto per sfuggire al controllo. E' partito l'inseguimento dei Carabinieri della Compagnia di Desio ma dopo alcune centinaia di metri il giovane ha perso in controllo dei veicolo che si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il 19enne è stato subito sottoposto al test dell’etilometro che ha dato espito positivo riscontrando un tasso alcolemico superiore ai 1,2 g/l. Per lui patente ritirata e denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.