Finisce fuori strada con l’auto: grave 31enne

Grave incidente nella notte a Villasanta dove un automobilista di 31 anni è finito fuori strada per cause ancora non accertate: è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza

Il sinistro

Mancavano pochi minuti alle 3 della notte tra sabato e domenica quando si è verificato l’incidente lungo via Edison, a Villasanta. Un’auto ibrida, guidata da un 31enne, è improvvisamente finita fuori strada, finendo la sua corsa contro alcuni cartelli pubblicitari posti a delimitazione di un marciapiede.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza (un’autopompa serbatoio dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma dal distaccamento di Lissone), un’ambulanza, un’automedica e i Carabinieri.

Dopo aver messo in sicurezza il veicolo e la scena dell’incidente, i soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto al 31enne che poi è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza