Finisce fuori strada con l'auto: soccorso un 26enne

E' finito fuori strada con l'auto ma fortunatamente è uscito illeso. E' accaduto ieri sera, mercoledì 11 agosto, a Busnago.

Finisce fuori strada con l'auto

L'incidente è avvenuto poco prima delle 21. In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'automobilista 26enne stava percorrendo viale Unità d'Italia quando, per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada. Sul posto sono accorsi i volontari di Avps Vimercate, arrivati in codice giallo, i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Fortunatamente il giovane alla guida è uscito praticamente illeso dal mezzo tanto che i sanitari, dopo gli accertamenti di rito, non ne hanno disposto il trasporto in ospedale.