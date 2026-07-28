L'incidente è avvenuto nella notte a Besana Brianza, la vittima è invece un motociclista di Seregno

È costato purtroppo la vita ad un 58enne di Seregno un incidente avvenuto nella notte di oggi, martedì 28 luglio, a Besana Brianza.

Finisce fuori strada con lo scooter, muore un 58enne

Una manciata di minuti dopo la 1, l’uomo stava viaggiando a bordo di uno scooter lungo la via Kennedy quando, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute, è uscito di strada a poche decine di metri di distanza dalla rotatoria del supermercato Iperal.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo abbia fatto tutto da solo. Forse un colpo di sonno, forse una distrazione o un malore accusato dal 58enne mentre era alla guida, purtroppo il mezzo è terminato fuori strada.

L’arrivo dei soccorsi

La situazione è parsa immediatamente molto delicata con la chiamata ai soccorsi che sul posto ha portato un’ambulanza ed un’automedica in codice rosso oltre che una pattuglia dei Carabinieri.

Arrivato in via Kennedy, il personale medico ha subito soccorso il 58enne, dopodichè lo ha trasferito sempre in codice rosso all’ospedale di Carate Brianza.

Giunto al nosocomio caratese, i medici hanno preso immediatamente in carico l’uomo. Nonostante i tentativi però, i dottori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.