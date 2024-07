Finisce fuori strada e abbatte una cancellata

Finisce fuori strada sulla rotatoria e abbatte una cancellata: grande paura stasera, martedì 16 luglio 2024, a Concorezzo, in via Ugo La Malfa.

Una donna di 57 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Bmw ed è andata a sbattere contro la cancellata di una abitazione privata.

Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto proprio alla rotonda tra via La Malfa e via Lazzaretto. L'auto, guidata dalla donna, per motivi ancora da chiarire è uscita fuoristrada nei pressi di una curva, è salita sul marciapiede e ha abbattuto una cancellata di una abitazione privata. La vettura ha quindi terminato la propria corsa all'interno di un giardino adiacente alla carreggiata. L'impatto è stato tremendo e ha fatto immediatamente temere il peggio. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai Vigili del Fuoco, anche l'automedica e l'ambulanza che hanno prontamente soccorso la donna in codice giallo.

Con il passare dei minuti, tuttavia, le condizioni della donna hanno destato sempre meno preoccupazione. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di soccorso alla donna

Fortunatamente, al momento dell'impatto della vettura sulla cancellata, non c'era nessun pedone o ciclista che transitava lungo il marciapiede che corre lungo via La Malfa.