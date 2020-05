Finisce fuori strada sul curvone della Milano Meda: 48enne in ospedale. L’incidente si è verificato all’altezza di Meda, in direzione Como.

Finisce fuori strada sul curvone della Milano Meda

Due mezzi di soccorso, Carabinieri e Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 11 maggio, sulla Milano Meda dove si è verificato un incidente.

In base a quanto è stato possibile accertare un automobilista stava procedendo sulla Super in direzione Como, quando all’altezza del curvone di Meda, è finito fuori strada, per cause ancora da accertare.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto in codice rosso. Le condizioni dell’uomo, 48 anni, sono state fortunatamente dichiarate meno gravi del previsto ed è stato disposto il suo trasferimento all’Ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Sono in corso verifiche da parte delle Forze dell’ordine per accertare con precisione la dinamica dell’incidente che inizialmente ha creato anche un po’ di traffico lungo la Superstrada.

