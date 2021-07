Un uomo di 49 anni è finito in ospedale nella notte dopo aver bevuto troppo. Il 49enne è stato soccorso a Vimercate.

Finisce in ospedale dopo aver bevuto troppo

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza era circa l'una e trenta quando sono stati allertati i soccorsi. Il 49enne si è sentito male in via Vanoni a Vimercate e qui è stato raggiunto dall'ambulanza della Croce rossa di Villasanta. I soccorritori, dopo i primi accertamenti sul posto, l'hanno poi trasferito in ospedale a Vimercate in codice verde.

Infortunio sul lavoro a Monza

Nella serata di ieri invece i volontari della Croce rossa di Monza e Brianza sono intervenuti in via Buonarroti a Monza dove hanno soccorso un 62enne rimasto coinvolto in un infortunio in un impianto lavorativo. Le condizioni dell'uomo sono state giudicate abbastanza serie tanto che, dopo le cure sul posto, il 62enne è stato trasportato al San Gerardo in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e gli uomini della Questura di Monza.