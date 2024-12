Finisce nel Certesa, 71enne recuperata dai Vigili del Fuoco. E' successo oggi, venerdì 20 dicembre 2024, poco prima delle 7.30, in via Eritrea a Seveso.

Finisce nel Certesa, salvata una 71enne

Sono ancora in fase di accertamento le cause della caduta nel torrente della 71enne, residente in città. Ad accorgersi che si trovava in difficoltà un operatore della discarica, che si trova lì vicino, che ha sentito dei rumori strani provenire dal fiume e ha dato l'allarme.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale, ambulanza e pompieri

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale, un'ambulanza di Avis Meda, un'automedica e i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno provveduto a recuperare l'anziana, infreddolita dalle acque gelide del torrente, e ad affidarla alle cure dei sanitari.

Recuperata dal Certesa, la 71enne è stata portata al San Gerardo in ipotermia

La donna è stata trasferita in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Era in ipotermia, ma cosciente.