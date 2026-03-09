Finisce nella scarpata: salvo per miracolo un 60enne di Besana

E’ precipitato in una scarpata dopo aver perso il controllo dell’auto all’uscita da una galleria. Salvo per miracolo un 60enne residente a Besana in Brianza.

Finisce nella scarpata

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo 2026 a Madesimo, lungo la Provinciale numero 1. L’allarme è scattato intorno alle 18.51 in codice rosso data la dinamica del sinistro. L’uomo avrebbe infatti perso il controllo dell’auto all’uscita di una galleria, urtando contro il guard rail e successivamente precipitando lungo una scarpata. Decisivi due alberi che hanno arrestato la corsa dell’auto prima che potesse finire fino al lago sottostante. Il mezzo ha infatti compiuto un volo di circa ventri metri.

I soccorsi

Il 60enne besanese è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo ma è rimasto sempre cosciente. A soccorritori intervenuti, l’uomo è apparso subito collaborativo. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Madesimo e i Vigili del fuoco permanenti di Mese, che si sono calati lungo la scarpata per raggiungere il conducente. Presente anche l’ambulanza di Campodolcino. Il ferito, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como. Sul posto anche i Carabinieri di Campodolcino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

