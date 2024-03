Finiscono fuori strada e abbattono una cancellata: paura per tre giovanissimi

Finiscono fuori strada e abbattono una cancellata: grande paura per tre giovanissimi. L'incidente è avvenuto nel cuore della notte, a Bellusco: sul posto anche l'elisoccorso. Per fortuna i tre ragazzi non hanno riportato gravi ferite.

Tra Ruginello e Sulbiate

L'incidente è avvenuto intorno alle 4, a Bellusco, lungo la strada che collega la frazione vimercatese di Ruginello e Sulbiate. L'auto, guidata da un neopatentato, per motivi ancora da chiarire è uscita fuoristrada nei pressi di una curva, abbattendo una cancellata e distruggendo un muretto. La vettura ha quindi terminato la propria corsa all'interno di un giardino adiacente alla carreggiata. Tre i giovanissimi rimasti coinvolti nell'incidente: un ragazzo di 19 anni originario dell'Ecuador (che si trovava alla guida dell'auto) e residente a Bernareggio, un ragazzo di vent'anni di origine albanese e una ragazza italiana di 18 anni (entrambi residenti a Vimercate). L'impatto è stato tremendo e ha fatto immediatamente temere il peggio.

Situazione meno grave del previsto

Sul posto si sono immediatamente portate tre ambulanze e un'automedica. Con loro anche un elisoccorso in arrivo da Como. Con il passare dei minuti, tuttavia, le condizioni dei tre giovani hanno destato sempre meno preoccupazione. Il più grave dei tre, il conducente di 19 anni, è stato trasferito in codice giallo con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. I passeggeri, invece, sono stati trasportati all'ospedale di Vimercate per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Vimercate, che sono in attesa dei risultati del test alcolemico effettuato sul conducente della vettura.