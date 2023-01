Finti tecnici dell'acqua in azione a Carate Brianza

Truffe a Carate Brianza da parte di finti tecnici di BrianzAcque. L'allarme è stato lanciato dal sindaco Luca Veggian che oggi, sabato 28 gennaio, ha diramato un avviso diretto alla cittadinanza.

"L'acqua è inquinata": tutto falso

Diverse sono le segnalazione pervenute negli uffici comunali da parte di caratesi, concentrate soprattutto nelle aree di Largo Fratelli Cairoli e via Fratelli Vivaldi. Riguardano finti tecnici di BrianzAcque, l'azienda che gestisce il servizio idrico in città, che, citofonando di casa in casa, tentano di truffare i residenti con la "vecchia" scusa dell'acqua inquinata a seguito di lavori di saldatura.

"Chiediamo ai cittadini la massima allerta e di segnalare tempestivamente alle Forze dell'ordine ogni altra azione o episodio atti a seminare un ingiustificato dubbio o timore in tutta la cittadinanza, presumibilmente a scopo commerciale - recita il messaggio di BrianzAcque diffuso tra i caratesi dal sindaco Veggian - Ribadiamo quindi con forza, ai cittadini e alle istituzioni, che non sussiste alcun problema nelle reti idriche del territorio gestito da BrianzAcque e che l'acqua di Carate Brianza, così come quella degli altri Comuni serviti, è come sempre di qualità ottima, sicura e controllata. Inoltre, come Azienda, stiamo valutando come tutelarci legalmente di fronte a questi episodi di truffa".

Ecco a chi rivolgersi

In casi dubbi e sospetti, BrianzAcque ricorda e consiglia vivamente alla cittadinanza di telefonare al numero verde gratuito 800.005.191 per avere tutte le informazioni e rassicurazioni del caso.