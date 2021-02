Finti tecnici dell’elettricità, “Attenti alla truffa”

Finti tecnici dell’elettricità in giro per Busnago con un furgone bianco: il Comune avvisa i cittadini per evitare eventuali truffe.

Finti tecnici degli impianti elettrici

“Nella mattinata di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, è stata segnalata la presenza sul territorio comunale di persone (2/3) con un furgone bianco che citofonano e chiedono di entrare nelle abitazioni per una manutenzione dell’impianto elettrico – fanno sapere dal Comune – Nessuno è stato autorizzato a svolgere un’attività di questo genere, si tratta di un tentativo di truffa: vi preghiamo di prestare attenzione e segnalare eventuali circostanze sospette ai numeri di Polizia locale e carabinieri”.

L’appello è rivolto a tutti i cittadini e in particolare ai più anziani a cui si chiede di non aprire a nessuno sconosciuto. In caso di sospetti è possibile contattare i carabinieri al numero 112 o la Polizia Locale allo 0396825025.