Finti tecnici tentano la truffa, anziano li caccia

Finti addetti del gas tentano di truffare un caratese che non ci casca e li manda via in malo modo.

Il tentativo di truffa

Giuseppe Maffei, 66 anni ad ottobre, lunedì mattina si è trovato alla porta di casa, in via Riviera a Carate Brianza, due persone che si sono presentare come tecnici del gas, incaricati di fare dei controlli nelle abitazioni per verificare la presenza di un presunto acido presente nei caloriferi, dannoso - a loro dire - per l’oro.

Una «trovata» non nuova, che ha subito insospettito il caratese.

«Un uomo ha suonato alla mia porta, presentandosi come addetto del gas - ha raccontato il caratese - ha detto che doveva fare dei controlli al calorifero della cucina per verificare la presenza di questo presunto acido che rovina l’oro presente in casa. Ho capito subito che si trattava di un tentativo di truffa. Avevo già sentito di questo escamotage usato da certi delinquenti per farsi consegnare l’oro presente in casa e derubare la gente. Il finto tecnico aveva un complice fuori casa, volevano fregarmi, ma non ci sono cascato. Mi hanno pure detto che nella villa dei miei vicini, si era verificata questo tipo di perdita e che a causa di quell’acido c’erano stati danni per 15.000 euro. Ma ho capito subito il tentativo di truffarmi e immediatamente, alzando la voce, li ho cacciati via».

«Credo che sia importante che la gente sappia...»

Il caratese ha poi prontamente avvisato il «112».

«Credo che sia importante che la gente sappia e stia attenta a certi soggetti. Questa trovata della perdita di acido dai caloriferi è una truffa bella e buona. Questi delinquenti vogliono solo derubare la gente», ha concluso.