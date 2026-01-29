Finto carabiniere truffa un’anziana: denunciato un 24enne di Napoli

Spacciandosi per carabiniere era riuscito a truffare un’anziana di Giussano, facendosi fare un bonifico di 11.000 euro, ma grazie ad un’accurata indagine è stato individuato e denunciato un giovane di 24 anni.

Le indagini e la truffa aggravata

Il 19 gennaio, a Giussano, i militari della locale Stazione hanno concluso un’articolata attività d’indagine deferendo in stato di libertà un cittadino italiano di 24 anni, residente a Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata.

Vittima un’anziana signora

Le indagini, anche di natura bancaria, condotte dai militari sono scaturite dalla denuncia presentata nel mese di luglio 2025 da una pensionata di 85 anni residente in città. La donna era stata indotta dal giovane che si era spacciato per un militare dell’Arma dei Carabinieri ad effettuare un bonifico istantaneo di 11mila euro. La truffa è avvenuta telefonicamente: il 24enne l’ aveva convinto a versare con urgenza l’importante somma.

Gli accertamenti investigativi condotti poi dai militari hanno permesso di risalire all’identità del titolare

del conto corrente su cui è confluita l’intera somma.

Denunciato un giovane disoccupato

L’indagato, un giovane disoccupato con precedenti specifici, avrebbe fornito il supporto logistico necessario alla consumazione del reato, mettendo a disposizione il proprio rapporto bancario per incassare l’illecito profitto. L’attività dell’Arma prosegue ora per identificare i restanti complici coinvolti nel raggiro.

Dell’esito delle indagini e del deferimento è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria

competente.