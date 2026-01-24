Finto funzionario del Comune truffa una scuola di Albiate

Un giovane di 20 anni è stato denunciato per truffa: si è spacciato per finto funzionario del Comune e si è fatto girare un bonifico dal conto di una scuola di Albiate.

Il bonifico

Il solito finto funzionario e la truffa: questa volta a finire nella rete è stata una scuola di Albiate, dal cui conto sono stati sottratti quasi 6000 euro, attraverso un bonifico. Fondamentale però è stata l’intuizione del dirigente e soprattutto l’intervento dei carabinieri che sono riusciti ad indentificare il responsabile.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno deferito in stato di libertà un 20enne italiano,

residente a Venaria Reale (TO), ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di un istituto

scolastico di Albiate. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal dirigente scolastico, insospettito da un’anomala operazione bancaria.

Ha finto di essere un funzionario del comune

Dalle verifiche è emerso che il giovane, contattando telefonicamente gli uffici amministrativi dell’istituto, si sarebbe finto un funzionario del Comune, sostenendo di aver eseguito per errore un bonifico di circa 5.900 euro a favore della scuola per una somma non dovuta, inducendoli in errore.

L’attività investigativa, condotta con tempestività e accuratezza dai militari dell’Arma, ha permesso

di individuare l’identità del presunto autore, già noto alle Forze dell’Ordine. L’esito dell’indagine è

stato comunicato alla Procura della Repubblica di Monza, competente per territorio.