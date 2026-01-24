Carabinieri

Finto funzionario del Comune truffa una scuola di Albiate

Denunciato un giovane di 20 anni, si era intascato quasi 6000 euro attraverso un bonifico

Finto funzionario del Comune truffa una scuola di Albiate

Albiate · 24/01/2026 alle 13:47

di

Un giovane di 20 anni è stato denunciato per truffa: si è spacciato per finto funzionario del Comune  e si è fatto girare un bonifico dal conto di una scuola di Albiate.

Il bonifico

Il solito finto funzionario e la truffa: questa volta a finire nella rete è stata   una scuola di Albiate, dal cui conto sono stati sottratti quasi 6000 euro, attraverso un bonifico. Fondamentale però è stata l’intuizione del dirigente e soprattutto l’intervento dei carabinieri che sono riusciti ad indentificare il responsabile.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno deferito in stato di libertà un 20enne italiano,
residente a Venaria Reale (TO), ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di un istituto
scolastico di Albiate. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal dirigente scolastico, insospettito da un’anomala operazione bancaria.

Ha finto di essere un funzionario del comune

Dalle verifiche è emerso che il giovane, contattando telefonicamente gli uffici amministrativi dell’istituto, si sarebbe finto un funzionario del Comune, sostenendo di aver eseguito per errore un bonifico di circa 5.900 euro a favore della scuola per una somma non dovuta, inducendoli in errore.
L’attività investigativa, condotta con tempestività e accuratezza dai militari dell’Arma, ha permesso
di individuare l’identità del presunto autore, già noto alle Forze dell’Ordine. L’esito dell’indagine è
stato comunicato alla Procura della Repubblica di Monza, competente per territorio.

Tu cosa ne pensi?