Finto prete impartisce benedizioni di Natale

Spacciandosi per un vero sacerdote è andato di casa in casa ad impartire finte benedizioni natalizie, portandosi via buste delle offerte invece del tutto reali.

Ha del clamoroso quanto s'è inventato l'ultimo truffatore senza scrupoli a Correzzana: approfittando delle benedizioni natalizie che i sacerdoti della comunità pastorale Santa Maria stanno impartendo in queste settimane, il truffatore, spacciandosi a volte per don Nicola, altre volte per don Antonio (in realtà nessuno dei preti della comunità pastorale di Lesmo, Camparada e Corrrezzana portano questi nomi ) ha bussato all'uscio dei fedeli presentandosi come il sacerdote incaricato per le tradizionali benedizioni natalizie.

Abito scuro e modi gentili

Abito scuro, parlata fluente e ieratica, modi gentili: avrebbe potuto trarre in inganno l'assenza del tradizionale colletto bianco, un particolare che tuttavia può sfuggire facilmente. Sta di fatto che alcune famiglie correzzanesi, in settimana, sono purtroppo cascate nel tranello. E gli hanno consegnato la busta con l'offerta natalizia.

L'appello del don

A tal proposito proprio stamattina, giovedì 28 novembre, il parroco don Mauro Viganò ha lanciato un appelo ai fedeli.