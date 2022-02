Fiori nei mercati per l'ambulante morto dopo un incidente in moto, domani i funerali

Dolore e sconcerto

I colleghi hanno voluto ricordare Flavio Ferrario. A Barlassina l'ultimo saluto.

Mazzi di fiori nel posteggio che occupava con il suo camioncino. Un gesto semplice, ma carico di significato, con cui i colleghi ambulanti hanno voluto ricordare Flavio Ferrario, il 54enne cogliatese morto dopo un tragico incidente in moto a Nova Milanese.

Fiori a Barlassina per l'ambulante morto in moto

Martedì 8 febbraio 2022, al mercato di Barlassina, paese di cui Ferrario era originario, nello spazio in via Dante che il 54enne occupava ogni settimana, Alberto Crippa di Seveso, insieme alla moglie Marilena, ha scelto i fiori più belli tra quelli che vende per omaggiare il suo amico di banco nonché amico. Una semplice scatola di cartone, con affissa la foto di Ferrario, con sopra un vaso di fiori. Poco distante, vicino a un albero sul marciapiede, un amico poco prima aveva appoggiato un vasetto di vetro con altri fiori.

Il ricordo degli ambulanti

"Ci sembra incredibile - il commento degli ambulanti, ancora sconcertati - Eravamo qui martedì scorso, abbiamo riso e scherzato come sempre. Oltre che colleghi siamo anche amici. Un legame nato tre anni fa, quando siamo diventati vicini di posteggio al mercato. Flavio era una bravissima persona, un ottimo marito e padre, un gran lavoratore. Una tragedia assurda". Dolore e sgomento anche da parte di un'altra vicina di banco, Maria Grazia Bergamo di Solaro, che vende biancheria intima: "Facevamo tre mercati insieme, a Barlassina, Ceriano e Cesano Maderno. Non mi sembra possibile. Giusto pochi giorni fa Flavio ci raccontava che aveva da poco acquistato una nuova moto. Abbiamo saputo che mercoledì sera era in giro perché la stava provando. Poi il tragico incidente. E' sempre stato molto prudente, attento. Era una persona eccezionale, sempre sorridente, scherzoso. E' stata una grave perdita".

Commemorazione a Ceriano Laghetto

Oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, anche il mercato di Ceriano Laghetto ha voluto ricordare il 54enne con due candele poste davanti a una cassetta di legno sulla quale gli ambulanti hanno appoggiato dei fiori. E anche il sindaco Roberto Crippa ha posato un mazzo di fiori per esprimere il cordoglio di tutta la comunità, per la quale negli anni quella di Ferrario era diventata una faccia amica.

Domani a Barlassina i funerali

Tutti coloro che hanno conosciuto Ferrario potranno portargli l'ultimo saluto domani, giovedì 10 febbraio, nella chiesa San Giulio di Barlassina, dove alle 15 saranno celebrati i funerali.