Fiorista abusivo al cimitero: merce sequestrata e multa di 3mila euro

Fiorista abusivo al cimitero di Camnago sanzionato dalla Polizia Locale di Lentate sul Seveso.

Fiorista abusivo al cimitero

Blitz della Polizia Locale nella mattinata di oggi, sabato 24 febbraio 2024, al cimitero di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. Gli agenti, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, sono intervenuti per controllare un ambulante che vendeva fiori. A seguito degli accertamenti è risultato che l'ambulante non era in possesso dell'autorizzazione per vendere la merce.

Multa di 3mila euro e merce sequestrata

Per questo i vigili hanno provveduto a sanzionarlo con una multa di 3mila euro e sequestrare i fiori.

Controlli potenziati dall'inizio del 2024

Il controllo, rientra in una serie di accertamenti alle attività commerciali del territorio, che sono stati potenziati dall’inizio del 2024.

