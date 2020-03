Flash-mob delle radio per l’Italia: anche la Brianza alza il volume VIDEO

L’iniziativa flash-mob delle radio per l’Italia: anche la Brianza partecipa. Ci sono gli operai comunali che alle 11 hanno alzato il volume della radio del furgone e si sono messi a cantare “Volare”. Ci sono i caratesi affacciati alle finestre di casa che intonano Lucio Battisti.

Flash-mob delle radio per l’Italia: anche la Brianza alza il volume

Sono i primi video che arrivano dopo che questa mattina, con un’iniziativa che ha coinvolto l’intero stivale, le radio hanno trasmesso all’unisono l’Inno di Mameli e tre canzoni simbolo della tradizione canora italiana: “Azzurro” di Adriano Celentano, “La Canzone del Sole” di Lucio Battisti e “Volare” di Domenico Modugno.

E’ la prima volta che tutte le emittenti italiane si organizzano tra loro per una trasmissione unificata, partecipando così idealmente all’onda di solidarietà sollevata dalla crisi del coronavirus. Proprio le radio infatti, in questi giorni, sono più che mai uno strumento di compagnia e conforto. Un segno di speranza per illuminare questi giorni difficili e unire il Paese nel segno della partecipazione collettiva.

Se avete altri video che volete condividere mandateli via Messanger sulla nostra pagina Facebook

TORNA ALLA HOME