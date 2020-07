Focus su Covid e opere pubbliche sul nuovo notiziario

Un focus sull’emergenza sanitaria e le opere pubbliche sul nuovo notiziario del Comune di Usmate Velate che sarà consegnato porta a porta.

Nuovo notiziario comunale

Un focus sulle azioni attuate per fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus, uno “speciale” relativo alle opere pubbliche realizzate e in cantiere sul territorio. Ma anche storia locale, spazio dedicato alle associazioni e notizie utili per vivere il territorio. Entrerà in distribuzione a metà della prossima settimana il nuovo numero del Notiziario Comunale di Usmate Velate, il primo di questo 2020, rinnovato nella grafica e nell’impaginazione proprio per adeguarsi a quello che è stato il periodo di emergenza Covid-19. L’uscita dell’informatore, prevista all’inizio del mese di agosto, anticipa leggermente i tempi e si completerà con la distribuzione porta a porta a tutte le famiglie residenti di una copia cartacea. La distribuzione sarà effettuata dai volontari della Protezione civile su incarico diretto del Comune. Chi non dovesse riceverà la copia cartacea, potrà rivolgersi presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico per ritirarla.

Anche in versione sfogliabile

L’innovazione tecnologica permetterà a tutti di sfogliare, semplicemente sul proprio smartphone e magari anche dalle località balneari, il notiziario comunale: come sempre, il file sarà sfogliabile e scaricabile direttamente sul sito Internet del Comune al link https://www.halleyweb.com/c108044/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/468. L’edizione del notiziario racconterà come il Comune ha affrontato l’emergenza sanitaria, riepilogando le principali azioni intraprese dall’Amministrazione comunale per supportare le fasce di popolazione maggiormente a rischio. Al tempo stesso, ampio spazio sarà riservato alle associazioni, ai volontari e alla Protezione civile, che con generosità disinteressata hanno supportato il Comune nella creazione di una rete socio-assistenziale che ha lavorato senza sosta nei mesi di marzo, aprile e maggio. Saranno raccontati anche pezzi di vita del territorio relativi a questo periodo: dalla scuola, che ha attivato un massiccio lavoro di didattica a distanza per i ragazzi e di formazione a distanza per i docenti, ai negozi, alle famiglie, ai giovani, per testimoniare come la voglia di continuare a vivere oltre l’emergenza ha attivato risorse straordinarie in chi vive e opera nel paese.

Il sindaco Lisa Mandelli

“Il notiziario comunale in uscita in questi giorni ha una valenza particolare, ovvero quella di rendicontare alla città ciò che abbiamo fatto in questi mesi – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – Per questo motivo, abbiamo scelto di distribuire l’informatore prima delle tradizionali vacanze di agosto. Un modo per augurare idealmente una buona estate a tutti i concittadini, condividendo i risultati raggiunti e i nuovi obiettivi che ci siamo posti anche alla luce della particolare situazione che abbiamo vissuto nel primo semestre dell’anno”.

