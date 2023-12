Folla ai funerali del 65enne travolto e ucciso da un'auto pirata

"Agostino è assente ma non manca, il suo spirito, il suo amore, la sua testimonianza sono presenti nelle persone che gli hanno voluto bene". Sono le parole di conforto pronunciate da don Mauro Mascheroni durante il funerale di Agostino Gualdi, il 65enne di Giussano travolto e ucciso da un'auto pirata.

L'addio al 65enne

Questo pomeriggio (mercoledì 27 dicembre 2023) la chiesa Santo Stefano di Birone, frazione di Giussano, era gremita di persone strette attorno ai familiari del 65enne, vittima di un incidente accaduto il 3 dicembre scorso, e al feretro ricoperto di rose rosse. Presente al funerale anche il vicesindaco Adriano Corigliano, che prima di Natale ha lanciato un appello sui social per convincere il "pirata" a costituirsi. Presente anche una rappresentanza delle associazioni Avo e Aido: i familiari del 65enne, padre di due figli, hanno infatti autorizzato l'espianto di reni e fegato.

"Rabbia non vendetta"

"Quando c'è tanto dolore è perché c'è tanto amore". Durante l'omelia, don Mauro Mascheroni, ha più volte sottolineato "l'esempio edificante lasciato da Agostino. Anche nei suoi familiari ho visto un desiderio di pace, non di vendetta. La cosa più bella è donare se stessi e anche in questa circostanza dolorosa Agostino ha donato se stesso e compiuto il suo cammino terreno. Quello che rimane è la testimonianza di un'indicazione di valori che vale la pena di seguire. Portiamo avanti la sua opera, le sue cose belle, i suoi desideri e ringraziamo il Signore per quello che Agostino è stato e sarà perché i nostri cari ci guardano dal cielo. Diciamo "grazie" già da adesso per il bene che ci darà".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 2 gennaio 2024.