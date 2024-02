Folla di giovani per l'ultimo saluto a Riky

Chiesa gremita questa mattina (sabato 3 febbraio 2024) a Bareggia, frazione di Macherio, per l'ultimo saluto a Riccardo Giuseppe Vinci, per gli amici Riky, il 16enne morto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sabato scorso a Lissone.

L'ultimo saluto a Riky

La chiesa di Bareggia non bastava a contenere tutte le persone accorse per dare l'addio a giovane "sempre disponibile e con una grande passione per le moto". La funzione è stata celebrata da don Andrea Zolli insieme a don Fabrizio Bonalume, catechista della formazione professionale dei Salesiani, la scuola che frequentava Riky. Un corteo di moto ha accompagnato il feretro fino alla chiesa.

La sua ultima sgommata

"Siamo qui tutti riuniti per pregare per Riccardo e per accompagnarlo nella sua ultima sgommata verso il Cielo" - le parole di don Andrea Zolli all'inizio della funzione - Chiediamo a Dio anche parole di tenerezza e consolazione per la famiglia e per le decine di giovani qui presenti che portano nel cuore il loro turbamento". Amici e compagni di classe che hanno indossato tutti una maglietta con una frase che era di Riky: "Un giorno un ragazzo disse: Vivi quanto vuoi, tanto muori quando devi".

