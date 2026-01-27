Folle fuga a tutta velocità e in contromano: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Varedo hanno arrestato un 32enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale al termine di una folle fuga.

Il fermo

Durante un servizio perlustrativo a Varedo, i militari hanno intimato l’alt a un veicolo condotto da un soggetto sospetto. Quest’ultimo, invece di fermarsi, ha accelerato bruscamente, dando inizio a un pericoloso inseguimento protrattosi per diversi chilometri, attraverso aree urbane dei comuni limitrofi e lungo la Strada Statale Valassina, percorsa, per tratti, anche contromano, con grave rischio per l’incolumità pubblica.

La fuga è terminata nel comune di Paderno Dugnano dove il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una rotatoria. Dopo aver tentato di proseguire la fuga a piedi, l’uomo è stato bloccato dai militari e successivamente accompagnato per accertamenti sanitari

presso l’Ospedale Niguarda di Milano.

La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire e sequestrare 1.230 euro in contanti, ritenuta di sospetta provenienza.

Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza ha disposto il processo per direttissima al termine del quale il

giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Monza e della Brianza.