Folle fuga a tutta velocità per le strade del paese

Incurante di pedoni e ciclisti, si è reso protagonista di una folle fuga a tutta velocità (e contromano) pur di sfuggire ai Carabinieri. Poi ha inchiodato ed è scappato per i campi.

La fuga a folle velocità

Sono stati momento di forte apprensione quelli vissuti oggi pomeriggio a Correzzana. Qui, intorno alle 17, lungo via Cavour una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Besana in Brianza ha notato una Audi A3 bianca procedere con andatura sospetta, decidendo di fermarla per un controllo. Ma la reazione del conducente è stata inaspettata. L’autista dell’Audi, all’avvicinarsi della gazzella, ha dato gas, rendendosi protagonista di una spericolata fuga percorrendo a tutta velocità strade cittadine, anche contromano, e rischiando di investire a più riprese pedoni e causare incidenti.

L'inseguimento

La fuga dell'automobilista è andata avanti per diversi chilometri, raggiungendo prima Casatenovo, per poi tornare di nuovo indietro a Besana dove l’automobile ha imboccato via Scuola, strada senza uscita. A quel punto il conducente dell’Audi ha fermato la marcia, è sceso dall'auto e ha proseguito la corsa piedi nei campi tanto da far perdere le proprie tracce.

Le ricerche del fuggitivo sono tuttora in corso.