Follìa alle case Aler, donna dà in escandescenza e rischia di ferire residenti e passanti

Attimi di terrore alle case Aler di Concorezzo. Ieri pomeriggio, sabato 14 ottobre 2023, una donna ha dato in escandescenza ed è stata protagonista di un vero e proprio raptus di follìa. A rischio anche residenti e passanti.

Un vero e proprio raptus

La follìa si è consumata nel primo pomeriggio di ieri, all'interno delle case Aler di via Libertà, a Concorezzo. Una donna di origini sudamericane, figlia di una coppia di residenti all'interno della palazzina, ha completamente perso il lume della ragione, per motivi ancora al vaglio delle Forze dell'ordine intervenute nell'occasione. Da quanto appreso la ragazza, non residente all'interno del complesso, non sarebbe stata fatta entrare in casa dalla madre: un diniego che avrebbe fatto scattare il raptus nella mente della donna. Quest'ultima avrebbe quindi iniziato a distruggere vasi e pianti presenti sul corridoio esterno all'appartamento, terrorizzando tutti i residenti delle case Aler, accorsi sul posto per verificare quanto stava accadendo.

A rischio anche i passanti

La follìa della donna, inoltre, non si sarebbe limitata "solo" al corridoio dell'abitazione. Ormai fuori controllo, infatti, la ragazza avrebbe scagliato anche alcuni vasi sul marciapiede sottostante l'immobile di via Libertà, rischiando così di colpire anche gli ignari passanti. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Non contenta, infine, la donna si sarebbe accanita sull'abitazione della madre, colpendo a ripetizione le finestre e le tapparelle della casa con un bastone. Fermata dai Carabinieri di Vimercate e dalla Polizia locale di Concorezzo, la donna ora dovrà ripagare i danni alla struttura.