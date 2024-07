Follia nella notte: lite finisce a coltellate, 32enne in gravi condizioni

Notte di follia a Bernareggio: una banale lite è finita a coltellate e un 32enne è finito in ospedale in gravi condizioni. Fortunatamente, però, non pare essere in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano ora i Carabinieri.

Follia a Bernareggio: lite finisce a coltellate

I fatti sono avvenuti nella centralissima via Prinetti, nei pressi del bar "Trani". Dalle prime ricostruzioni pare che sia scoppiata una lite per futili motivi tra due avventori del locale con uno dei due che dalle parole è passato alle mani. E dalle mani al coltello. A farne le spese è stato un 32enne, ferito gravemente.

La corsa in ospedale

Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi, sopraggiunti intorno alla mezzanotte sul posto. Il 32enne, residente in paese, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove risulta ancora ricoverato. Le condizioni sono gravi, ma pare non essere in pericolo di vita, anche se la prognosi resta riservata.

Indagano i Carabinieri

In via Prinetti hanno fatto capolino anche i Carabinieri della stazione di Bernareggio e della compagnia di Vimercate che ora stanno indagando sull'accaduto per accertare le dinamiche di quanto accaduto e individuare l'aggressore.