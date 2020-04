Fondo di solidarietà, donati già 3500 euro

Sul conto del Fondo di solidarietà istituito dal comune di Bernareggio sono già stati donati più di 3500 euro che serviranno ad acquistare buoni pasto per chi è in difficoltà.

Il Fondo di solidarietà del comune

L’emergenza coronavirus non è solo un grosso problema a livello sanitario ma col passare dei mesi sta diventando anche un problema a livello sociale: sono diverse le persone che hanno perso il proprio lavoro o che ora hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Per questo motivo a Bernareggio, chi si trova in difficoltà, può usufruire dei buoni pasto arrivati grazie al contributo statale, ma anche di un fondo di raccolta istituito dal comune dove tutti possono dare il proprio contributo per aiutare chi sta peggio.

In una settimana un ottimo risultato

E dall’apertura della possibilità di fare donazioni i bernareggesi e non solo hanno risposto alla grande all’aiuto chiesto dall’amministrazione comunale, donando già 3mila e 500 euro. Un ottimo risultato che potrà solo migliorare nelle prossime settimane: come detto tutti i soldi verranno utilizzati per acquistare buoni spesa da distribuire ai cittadini più in difficoltà e che potranno utilizzarli nei negozi del paese per l’acquisto di beni di prima necessità.

Il ringraziamento del sindaco

“Un grande GRAZIE a chi ha già fatto una donazione sul conto corrente del Comune dedicato all’emergenza – ha affermato il sindaco Andrea Esposito – Abbiamo raggiunto 3.500 euro! Per chi volesse aiutare chi è più in difficoltà può farlo al seguente IBAN: IT16I0569632500000009141X45 – causale “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 66 DL 18 2020 – Emergenza Coronavirus – misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Info: bit.ly/RaccoltaFondiBernareggio