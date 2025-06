Qualche disagio questa mattina per i concorezzesi che solitamente si recano dal fornaio di via Paterini a Concorezzo.

Forno a pellet prende fuoco, intervengono i pompieri

Il negozio con tutta probabilità riaprirà nel pomeriggio dopo che questa mattina un piccolo incendio ha fatto scattare l'allarme e la chiamata ai pompieri. Le fiamme, in base a quanto è stato possibile accertare, avrebbero interessato il forno a pellet presente nell'esercizio commerciale. Mentre le cause restano ancora da chiarire, sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato l'incendio. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Concorezzo e i Carabinieri. Non risultano feriti.