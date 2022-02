Caduti anche alberi

Forte vento, a Varedo "vola" la copertura della scuola

Danni anche a Varedo a causa del forte vento di questa mattina, lunedì 7 febbraio. Sono volati in strada parecchi pezzi di lamiera della copertura del plesso della secondaria di primo grado. Nella zona si sono uditi dei forti botti dovuti appunto all’impatto delle lamiere con l’asfalto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha provveduto a portare via le grosse lastre. Resta da capire l’entità del danno e le eventuali conseguenze per la struttura scolastica.

Alberi caduti

Il forte vento ha abbattuto anche alcuni alberi, uno è caduto nel cortile della scuola Kennedy, uno sulla carreggiata di via Vittorio Emanuele Orlando, uno in via Napoli e uno su alcune auto parcheggiate vicino alla stazione.