“Forza e coraggio”, con Easyvolley Desio la lezione di vita di Jack Sintini

Cena e raccolta fondi a favore della lotta contro il cancro. L’iniziativa, promossa da Easyvolley Desio, è in programma per martedì 29 settembre all’Eurotaverna, con la straordinaria testimonianza di Jack Sintini.

La testimonianza del campione di pallavolo

Il campione di pallavolo parlerà della sua esperienza, di come ha lottato e combattuto contro il cancro ed è tornato in campo giocando e vincendo come titolare la finale scudetto con Trentino Volley. Una lezione di vita per tutti, per dare “forza e coraggio” a chi combatte ogni giorno contro la terribile malattia. Giacomo Sintini, detto Jack, è un campione di pallavolo. Ha vinto uno scudetto e una medaglia d’oro agli Europei con la maglia della Nazionale.

Un esempio che dona speranza

Una carriera in ascesa, finché un giorno un dolore alla schiena lo ha costretto ad interrompere gli allenamenti. Dopo mesi e decine di analisi è arrivata la diagnosi, un tumore, un linfoma maligno, molto aggressivo. E’ partita d quel momento la sua lotta. Jack Sintini, dopo cure molto dure e momenti terribili, è riuscito a guarire ed è tornato a giocare nel Trentino Volley. Il suo è un esempio che dona speranza ed è un incitamento a tutti coloro che si trovano ad affrontare la malattia, o qualsiasi altra difficoltà.