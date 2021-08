Forza un posto di controllo e travolge un'auto: arrestato. Inseguimento da Limbiate a Paderno Dugnano, un 19enne fermato dai Carabinieri

Non si è fermato all'alt dei Carabinieri della Compagnia di Desio e durante la fuga a bordo di un'auto di grossa cilindrata ha travolto la vettura dove c'erano a bordo due anziani coniugi. E' stato arrestato dopo un inseguimento il 19enne che poco prima della mezzanotte di ieri, giovedì 19 agosto, ha gettato scompiglio nelle strade tra Limbiate Paderno Dugnano.

La folle fuga in auto e l'incidente

L'auto condotta dal 19enne con a bordo un passeggero, è stata intercettata in via 8 Marzo a Limbiate, al quartiere Molino, vicino al confine con Paderno. I Carabinieri, insospettiti, hanno intimato l'alt per procedere a un controllo ma anziché fermarsi, il giovane ha accelerato, dandosi alla fuga. E' iniziata la folle corsa per le strade: i due fuggitivi, tallonati dagli uomini dell'Arma, hanno tirato dritto a un semaforo rosso e travolto un'auto in transito dove vi erano a bordo due anziani. Per fortuna i malcapitati se la sono cavata con un grosso spavento e qualche contusione.

Conducente sottoposto all'obbligo di presentazione

Dopo l'incidente, i due hanno proseguito la fuga a piedi: il passeggero è riuscito a dileguarsi, mentre il conducente – su cui si erano concentrate le attenzioni dei militari - è stato raggiunto e bloccato. Il 19enne, nullafacente e senza fissa dimora, è stato processato per direttissima e sottoposto alla misura dell’obbligo quotidiano di presentazione in caserma.