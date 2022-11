Forzano una finestra e trafugano 26 computer dalla scuola media

Prima hanno forzato la finestra del piano terra della scuola media di Carnate. Poi, una volta dentro l’aula professori, hanno aperto l'armadio del materiale elettronico e si sono portati via la bellezza di 26 computer portatili da 250 euro cadauno. Un bottino solo apparentemente ricco, visto che i sistemi dei pc sono bloccati e dunque risultano inutilizzabili per chiunque non sia membro del personale scolastico.

Il colpo messo a segno a Carnate

Ecco perché il colpo messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi rappresenta una beffa per tutti: alunni derubati e ladri stessi, rimasti di fatto anch’essi a bocca asciutta poiché impossibilitati a usare o anche solo rivendere i computer. L’amara scoperta è stata fatta dai docenti una volta entrati a scuola:

"Ci siamo subito accorti che qualcosa non andava e infatti i computer erano spariti - spiega Marco Redaelli, professore e referente dei servizi digitali per la scuola media - La stanza era completamente in ordine, non hanno toccato nient’altro: solo l’armadio dei pc. Evidentemente sapevano dove andare a mettere le mani perché altrimenti non si spiega una simile precisione".

Sistemi bloccati, ladri beffati

Un furto dalla doppia faccia. I sistemi, essendo bloccati, non permettono l’acceso a nessuno al di fuori della scuola, nemmeno qualora dovessero essere resettati ai dati di fabbrica. E questa è sicuramente una buona notizia, poiché i dati di docenti e alunni sono al sicuro. Ma è altrettanto vero che il danno non è certo di poco conto. Specialmente per quei ragazzi che necessitano della tecnologia per svolgere determinate attività didattiche.

"Mi auguro davvero che la notizia arrivi anche alle orecchie dei ladri e che, mettendosi una mano sulla coscienza, ce li riportino"

