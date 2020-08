Foto misteriosa ritrovata a Caponago: si cerca il proprietario. L’immagine d’epoca raffigurante un uomo in divisa è stata rinvenuta all’incrocio di via Senatore Simonetta.

L’appello su Facebook

Un uomo, ritratto in primo piano. L’immagine in bianco e nero. Una divisa militare, risalente probabilmente alla prima metà del secolo scorso. Elementi che fanno calare un alone di mistero su una fotografia ritrovata ieri sera a Caponago, all’incrocio di via Senatore Simonetta. Un’immagine che un cittadino ha prontamente pubblicato sul gruppo Facebook del paese (“People from Caponago”), nella speranza di trovare il legittimo proprietario della foto in modo da poterla restituire. Probabile, infatti, che l’immagine abbia un valore affettivo, che sia il ricordo di una persona amata e, forse, scomparsa.

