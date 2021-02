Fototrappole contro i rifiuti abbandonati

Il Comune di Bernareggio ha identificato e multato alcune persone per i rifiuti abbandonati lasciati in via Garibaldi. A scovarli le fototrappole installate dalla Polizia locale.

Rifiuti abbandonati: scattano le sanzioni

“Spesso si pensa che il Comune non faccia nulla rispetto ad alcuni problemi – fanno sapere dal Comune – Altrettanto spesso invece, il lavoro che viene fatto è tanto ma poco visibile e i risultati non sono immediati. Il controllo sull’abbandono rifiuti sta continuando e quest’anno procederà con l’acquisto di nuove videotrappole per essere più capillari sul territorio. Nel frattempo abbiamo emesso circa una decina di sanzioni, rilevando anche non residenti”.

Le foto di alcune delle persone “pizzicate” ad abbandonare i sacchi sono state rese pubbliche dal Comune: ad emergere, oltre ai residenti della zona, anche diverse persone non residenti nel Comune di Bernareggio, arrivavano sul posto in auto abbandonando i sacchi con rifiuti non differenziati.