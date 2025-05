Frase shock sulla panchina rossa del centro sportivo

Un gesto inspiegabile che lascia attoniti, di fronte ad un simbolo che dovrebbe unire tutti nella battaglia contro la violenza di genere.

La panchina rossa del centro sportivo di Caponago è stata vandalizzata. Non si capisce se il gesto sia recente o meno, sta di fatto che sotto alla frase che recita "La violenza non è mai la risposta" che era stata dipinta sullo schienale della panchina, è apparsa un aggiunta, intagliata forse con una chiave o un cacciavite, che recita: "Però rispetta tuo marito".

Troppo facile derubricare quanto accaduto come una "bravata" o una "ragazzata". Magari chi ha realizzato questo turpe gesto, incidendo quella frase avrà pensato di essere spiritoso. Tutt'altro. Non si tratta solo di un semplice atto vandalico, ma un attacco al lavoro di sensibilizzazione su un tema così importante e che è sempre di stretta attualità.

L'accaduto ha scatenato diverse reazioni in paese, a partire dal sindaco Mauro Pollastri che ha assicurato che la panchina sarà sicuramente ripristinata:

"A parte l'atto vandalico in sè, questa è una situazione che va condannata fortemente - ha spiegato il primo cittadino - Va contro la nostra cultura e quanto viene fatto per promuovere il rispetto verso le donne e contro la violenza di genere. Provvederemo sicuramente a sistemare la panchina. Dopodichè cercheremo di capire se sarà possibile risalire ai responsabili, magari sentendo i gestori del centro sportivo, per capire se hanno a disposizione telecamere nell'aria".

Immediata anche la condanna dell'ex sindaco Monica Buzzini, che attraverso un post sulla pagina Facebook della lista "Civica Rinnovam3nto" ha espresso tutto il suo dissenso. La panchina era infatti stata realizzata nel 2021, nel corso del suo secondo mandato, grazie al lavoro congiunto di Asd Fonas, Banca del Tempo e Spazio Mix.

Condanne sono arrivate anche dalla Banca del Tempo:

"Siamo sotto shock, si tratta di un gesto insulso e inaccettabile che non riflette in alcun modo la comunità di Caponago - ha sottolineato il presidente Fulvio Casali - Sicuramente è un gesto da non sottovalutare e da prendere sul serio e che ci deve far riflettere".