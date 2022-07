Frontale tra minivan e scooter, interviene l'elisoccorso. Il grave incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 15 luglio 2022, in via Manzoni a Lentate sul Seveso.

Frontale in via Manzoni

Tanta paura attorno alle 12.30 in via Manzoni a Lentate sul Seveso, non lontano dal confine con Lazzate. Un minivan Peugeot Rifter e uno scooter si sono infatti scontrati frontalmente poco dopo la curva con l'intersezione con via Benedetto Croce. L'auto proveniva da Lazzate e si stava dirigendo verso il centro di Lentate, mentre lo scooter stava viaggiando in direzione opposta. A bordo dei due mezzi due uomini, uno residente a Cadorago e l'altro a Bregnano. Stando alle prime ricostruzioni, il centauro, forse in seguito a un malore, avrebbe perso il controllo della propria moto finendo frontalmente contro il minivan.

Immediato l'intervento: il centauro in elisoccorso

Immediato è stato l'intervento dei soccorsi. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale di Lentate sul Seveso, oltre che l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce Viola di Cesate. Il centauro è stato trasportato proprio in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza e le sue condizioni sono apparse subito piuttosto gravi. L'automobilista invece è stato trasferito all'ospedale di Desio in ambulanza, fortunatamente non in condizioni gravi. Gli uomini della Municipale sono al lavoro per ricostruire quella che è stata l'esatta dinamica dell'incidente. Inevitabili sono state alcune ripercussioni sul traffico.