Frontale tra automobili: due persone ferite

Violento frontale tra automobili questa mattina a Cesano Maderno. Il bilancio parla di due persone ferite anche se fortunatamente non in modo grave

Il frontale a Cesano Maderno

L'incidente è avvenuto una decina di minuti prima delle 9 a Cesano Maderno, lungo la Strada provinciale 134. Due autovetture che procedevano in senso opposto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Un violento impatto che ha fatto scattare l'allarme in codice giallo e portato a Cesano un'ambulanza, un'automedica, la Polizia Locale di Cesano e i Vigili del Fuoco, giunti con l'Aps di Desio e il carro fiamma di Lissone.

I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto ai due feriti: una donna di 33 anni e un uomo di 47. Poi entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Desio, ma non versano in gravi condizioni.