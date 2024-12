Frontale tra due auto a Busnago, coinvolta anche una bambina

Frontale tra due auto ieri pomeriggio, lunedì 30 dicembre, a Busnago. Tre le persone coinvolte, tra le quali una bambina di 11 anni.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3 busnago incidente

Vigili del fuoco, Carabinieri e ambulanze

E' successo intorno alle 16 lungo via del Lavoro. Per cause ancora in fase di accertamento i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Nei rispettivi abitacoli viaggiavano tre persone: una bambina di 11 anni e due donne di 25 e 59 anni. Per soccorrere i feriti, ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e definire la dinamica del sinistro sono intervenuti sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Monza, in particolare l'autopompa da Vimercate, i Carabinieri della Compagnia di Monza e due ambulanze della Croce rossa di Brugherio e dei Volontari di Vimercate.

I feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Un secondo incidente a Busnago

Poco prima delle 19, alle 18,40, un altro incidente a Busnago: un motociclista di 43 anni è caduto dalla sua moto in via Italia, all'altezza del civico 197. Soccorso in codice giallo dai Volontari di Vimercate, è stato trasportato sempre al pronto soccorso del nosocomio vimercatese in codice verde.