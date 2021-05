Frontale tra due auto a Desio, una persona in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 21 in via Ambrosoli. Sul posto tre mezzi di soccorso.

Frontale tra due auto a Desio, una persona in gravi condizioni

Un frontale tra due auto, tre persone ferite di cui una in gravi condizioni. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera intorno alle 21 a Desio, in via Ambrosoli. Dopo il sinistro, che ha visto coinvolte una Toyota e una Bmw, sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Seregno e Desio e i Carabinieri per i rilievi di rito.

Tre le persone rimaste soccorse: si tratta di due giovani di 19 e 20 anni e di un uomo di 39. Una di queste è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche all’ospedale San Gerardo di Monza, codice verde invece per le altre persone rimaste convolte.

Toccherà ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica e accertare le eventuali responsabilità.